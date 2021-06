Un sfert dintre angajații romani și 23% din cei la nivel mondial susțin ca au avut cel puțin o data dispute cu personalul IT legate de importanța și frecvența actualizarii dispozitivelor de birou, arata un studiu comandat de Kaspersky. Potrivit unui comunicat al companiei, echipele IT tind sa fie de acord cu astfel de cerințe […] Citește Studiu: Un sfert dintre angajații romani au avut dispute cu personalul IT cu privire la actualizarea dispozitivelor in Alba24 .