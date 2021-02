Stiri pe aceeasi tema

- UE a contractat 200 de milioane de doze din acest vaccin, cu posibilitatea de a achiziționa alte 200 de milioane. Vaccinul dezvoltat de compania americana Johnson & Johnson are o eficiența de 66% in prevenirea COVID, rezultat obținut in urma unui studiu clinic global derulat pe trei continente, și testat…

- Romania si Slovacia-cele mai mici cheltuieli ptr prevenția in sanatate/2018 Foto: Arhiva. Cele mai ridicate cheltuieli pentru îngrijirea medicala preventiva, din Uniunea Europeana, raportat la dimensiunea populatiei, au fost înregistrate, în 2018, în Suedia,…

- Recent, oamenii de știința au gasit o asociere intre creșterea consumul de cafea zilnic și reducerea șanselor de apariție a cancerului de prostata. In Romania, cele mai frecvente forme ale bolii, la barbați, sunt cancerul pulmonar, colorectal și prostatic. Rezultatele studiului au fost publicate in…

- In primele 11 luni din acest an, UE a inregistrat un excedent al balantei comerciale de 187,2 miliarde euro, fata de un plus de 169,4 miliarde euro in perioada similara din 2019, in timp ce zona euro a raportat un excedent de 205,4 miliarde euro, de la un plus de 198,4 miliarde euro. In perioada ianuarie…

- In anul 2019, gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 13% din totalul cheltuielilor de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice, pe primul loc in UE fiind gospodariile din Romania care au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi non-alcoolice,…

- Daca in București, rata mortalitații infantile (2,8 la mia de copii nascuți vii) se menține sub media pe țara, județele Tulcea și Mehedinți trec prin adevarate drame, cu o rata a mortalitații de cinci, respectiv patru ori mai mare. In judetul Satu Mare, rata mortalitatii infantile este de 5,6 la mia…

- Cu cheltuieli pentru sanatate de 580 de euro de locuitor, Romania este pe ultimul lor din Uniunea Europeana, devansata de Bulgaria (590 de euro), intr-un clasament condus de Danemarca (5.260 euro), Luxemburg (5.220 euro) și Suedia (5.040 euro), arata datele Eurostat. Datele sunt valabile pentru anul…

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,4% in zona euro si de 4,3% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Spania si Romania, arata datele publicate vineri Eurostat.