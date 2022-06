Stiri pe aceeasi tema

- Un medicament experimental produs de Mirati Therapeutics, care vizeaza o mutatie genetica specifica, a ajutat intr-un studiu clinic aproximativ o treime dintr-un mic grup de pacienti al caror cancer pulmonar se raspandise la creier, a anuntat luni aceasta companie americana specializata in oncologie,…

- In aceasta perioada oamenii tind sa se imbolnaveasca foarte repede, deoarece organismul lor este foarte slabit din cauza starii de moleșeala și a oboselii. Legumele de primavara pe care le poți manca te pot scapa de boli grave sau chiar cancer daca le vei consuma des.

- 55% dintre pacienții care au murit la doi ani de la diagnosticarea cu cancer bronhopulmonar proveneau din localitați cu poluare industriala majora, arata un studiu realizat de un spital de oncologie din Romania.

- Pacientii cu cancer pulmonar ai Centrului de Oncologie OncoHelp din Timisoara beneficiaza de tratamente personalizate, in cadrul proiectului "Early Access", prin care se desfasoara in permanenta studii clinice care privesc intreaga patologie oncologica, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Se stie ca majoritatea oamenilor care fac cancer pulmonar sunt fumatori. Cu toate acestea, pana la un sfert din toate cazurile reprezinta pacienți care nu și-au aprins niciodata in viața o țigara. Noile cercetari au oferit cateva indicii in privința originii cancerului in plamanii celor care nu au…

- Accuretic si cele doua versiuni generice ale sale distribuite de Greenstone – comprimatele quinapril si hidroclorotiazida si comprimatele quinapril HCI/hidroclorotiazida – fac obiectul retragerii.Medicamentele trateaza hipertensiunea arteriala, care creste riscul de potentiale evenimente cardiovasculare…