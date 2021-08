STUDIU: Un hot-dog scurtează viața cu 36 de minute Hot-dog-ul ramane placerea vinovata a milioane de oameni, in ciuda atenționarilor repetate din partea nutriționiștilor asupra efectelor negative pe care le are aceasta opțiune alimentara. Cercetatorii de la Universitatea din Michigan au publicat recent un studiu in revista Nature, in care au analizat peste 5.800 de alimente și le-au clasificat in funcție de impactul lor […] The post STUDIU: Un hot-dog scurteaza viața cu 36 de minute appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

