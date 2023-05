Studiu: Un elev din doi e victima bullying-ului în România Conform Organizației Salvați Copiii, unul din doi elevi este victima actelor de amenintare, de umilire sau de violenta fizica, iar patru din cinci copii asista la astfel de situatii. Astfel, bullying-ul in clasa, in scoala sau chiar online afecteaza emotional, an de an, sute de mii de elevi. 49% sunt victime ale situatiilor de violenta sau ale mesajelor umilitoare transmise online, pe cand 82%, un procent imens, spun ca au asistat cel putin o data la un astfel de incident. Totusi, doar 27% recunosc ca au comis ei insisi astfel de fapte de persecutie sau violenta asupra colegilor lor. Conform… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

