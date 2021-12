Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița a crezut ca a lovit un copil langa Gara Mica, din Piața Garii, dar apoi a aflat cu surprindere ca totul era o incercare de inșelaciune. ”Aseara (luni seara) in fata la fosta Gara Mica, mergeam cu viteza foarte redusa, am auzit o bubuitura. Franez...am crezut ca am facut pana. In stanga,…

- Un copil de 11 ani a ajuns la spital, dupa ce a fot lovit de o masina, in timp de traversa o strada din localitatea Schela, judetul Galati. Soferul implicat in accident a parasit locul faptei, insa a fost gasit de politisti cateva ore mai tarziu.

- La fața locului au intervinit un echipaj SMURD B, un echipaj SAJ B2 și un SMURD C, potrivit purtatorului de cuvant al SAJ Constanța, Claudia Tatarici. Fetița a fost gasita in stop cardiorespirator, iar medicii au inceput protocolul de resuscitare. Din nefericire, cu toate eforturile depuse, a fost declarat…

- Un barbat si un copil au fost raniti, miercuri, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren in localitatea Bivolarie, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de...

- Un copil de 2 ani, lasat nesupravegheat pe o strada din Cricau, a fost lovit de o mașina. Minorul a fost transportat la spital Un minor de doar doi ani lasat nesupravegheat de catre cei care trebuiau sa aibe grija de el, a traversat strada principala din localitatea Cricau și a fost acroșat de un autoturism,…

- 65% dintre copiii de pana la 14 ani mananca dulciuri in fiecare zi. STUDIU 65% dintre copiii de pana la 14 ani mananca dulciuri in fiecare zi. STUDIU Potrivit unui studiu recent, 65% dintre copiii pana-n 14 ani mananca dulciuri zilnic Bomboanele, ciocolata sau gogoșile ar trebui sa apara in meniu de…

- Un copil de 12 ani a fost ranit ușor, sambata, dupa ce autoturismul in care se afla a fost lovit de un tractor, pe DN 17D, in localitatea Feldru. Șoferul tractorului consumase alcool. Polițiștii Compartimentului Rutier din cadrul Poliției orașului Nasaud au intervenit astazi la un accident in Feldru,…