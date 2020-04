Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu publicat miercuri de revista de stiinta The Lancet avertizeaza ca relaxarea prematura a izolarii populatiei si a altor masuri pentru a frana pandemia de coronavirus ar putea declansa un al doilea val de COVID-19, relateaza digi24.ro.

- O imagine completa asupra evolutiei pe zile a bolii Covid-19 provocate de noul coronavirus este oferita de un nou studiu realizat in Wuhan China, de unde a inceput epidemia. Mai bine de 200.000 de cazuri ale virusului ucigas au fost inregistrate la nivel global, in timp ce numarul mortilor depaseste…

- Consiliului de Administrație al Universitații din Craiova a decis sa surpende cursurile Universitatii din Craiova ca masura de prevenire și monitorizare a riscurilor privind COVID-19. Avand in vedere dispozițiile Hotararii nr.7 din 11.03.2020a Consiliului Național pentru Situații Speciale de Urgența…

- Facultatea de Medicina Li Ka Shing a Universitatii din Hong Kong a publicat o noua imagine a virusului la microscop, potrivit CNN.La microscop, punctele galbene reprezinta particulele virale iar albastrul este suprafata celulei, informeaza news.ro. Citește și: Calin Popescu Tariceanu,…

- Cercetatori din intreaga lume lucreaza in prezent la tratamente pentru combaterea bolii Covid-19, care a aparut pentru prima data in luna decembrie in China. Aproximativ 75.000 de persoane au fost infectate in China continentala (cu exceptia Hong Kong si Macao), dintre care peste 2.200 au murit. In…

- China va testa vaccinuri contra noului coronavirus in cadrul unor studii clinice care ar putea debuta la sfarsitul lunii aprilie, au anuntat autoritatile vineri. Cercetatori din intreaga lume lucreaza in prezent la tratamente pentru combaterea bolii Covid-19, care a aparut pentru prima data in luna…

- Numarul mortilor provocate in China continentala de noul coronavirus se apropia duminica de 1.700, in timp ce primul deces in afara Asiei a fost raportat in Franta, relateaza AFP. Potrivit primului bilant difuzat duminica de autoritatile chineze, pneumonia virala Covid-19 a provocat moartea a 1.665…