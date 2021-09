Studiu UHY în contextul crizei create de coronavirus: Numărul întreprinderilor nou înființate a scăzut cu 18% în România Numarul intreprinderilor nou create in Romania a scazut cu 18% in timpul pandemiei Covid-19, comparativ cu o creștere medie de 6% la nivel global in ceea ce privește inființarea de afaceri noi, arata un studiu recent realizat de UHY, rețeaua internaționala de firme de contabilitate și consultanța. La fel ca in Romania, și alte țari europene au inregistrat o rata mai scazuta in ceea ce privește inființarea de intreprinderi noi in 2020, un declin de 1,6% in medie, comparativ cu o creștere de 7,2% la nivelul țarilor non-europene care au participat la studiu. Cu toate acestea, UHY a menționat ca declinul… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca in luna octombrie ar putea incepe, in Romania, vaccinarea cu trei doze de ser a persoanelor imunodeprimate (post-transplant, cu afectiuni oncologice sau cu alte conditii de imunodepresie), respectiv administrarea…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca peste 12.100 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, iar peste 8.700 dintre acestea au primit prima doza, informeaza News.r o. Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost…

- Guvernul irlandez a informat joi ca 84 % din populatia tarii a fost vaccinata anti-COVID-19 cu schema completa, in timp ce peste 90 % a primit cel putin o doza de vaccin relateaza EFE. Aceste cifre situeaza Irlanda in fruntea tarilor Uniunii Europene (UE) cu cel mai mare indice de vaccinare…

- Rezultatele primului studiu privind eficiența vaccinurilor COVID in Romania, arata ca, persoanele vaccinate cu schema completa, au risc de deces de 14 ori mai mic și un risc de infectare de 12 ori mai mic fața de cele nevaccinate. Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind…

- ”In ceea ce priveste efectul impotriva deceselor, eficienta schemei complete de vaccinare la peste 14 zile, in prevenirea deceselor, este peste 93%. Ceea ce inseamna o reducere a riscului de deces de aproximativ 14 ori la persoanele care au fost vaccinate cu schema completa”, a declarat medicul militar,…

- Numarul intreprinderilor nou create in Romania a scazut cu 18% in timpul pandemiei Covid-19, comparativ cu o creștere medie de 6% la nivel global in ceea ce privește inființarea de afaceri noi, arata un studiu recent realizat de UHY, rețea internaționala de firme de contabilitate și consultanța,…

- De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, la nivelul județului Sibiu s-au administrat 240.336 doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, in cadrul etapei I și etapei a II-a din Strategia de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania. Pana in prezent, in total, 125.492 persoane au fost vaccinate…

- Romania menține deocamdata schema clasica de vaccinare impotriva noului coronavirus. Datele despre siguranța combinarii serurilor sunt inca insuficiente, a explicat Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei naționale de vaccinare.