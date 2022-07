Studiu: Turiştii români aleg litoralul bulgăresc pentru tarifele mai avantajoase Romanii aleg litoralul bulgaresc in principal pentru preturile mai avantajoase, cea mai recomandata perioada pentru vacante "la jumatate de pret" fiind luna septembrie, se arata intr-un studiu realizat de un tur-operator, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste o treime dintre romani (37%) se declara ingrijorata de defrisarile de paduri, atunci cand vine vorba despre problemele legate de mediu, reiese din datele unui studiu publicat, marti, de ING Bank. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Organizatia Patronala Mamaia – Constanta a anuntat ca litoralul romanesc “este cu analizele la zi”, iar apa marii, excelenta pentru imbaiere, dezmintind astfel informatiile aparute in ultima perioada potrivit carora calitatea apei marii ar putea constitui un pericol pentru turisti. Fii la…

- Romanii cumpara fructe și legume de doua-trei ori pe saptamana, majoritatea de la piața, potrivit celui mai recent sondaj. Jumatate din consumatori prefera produsele romanești, iar doua treimi dintre respondenți sunt chiar dispuși sa plateasca mai mult pentru acestea. Fii la curent cu cele…

- Doar 27% dintre romani au reușit sa aiba un regim de viața sanatos in timpul pandemiei, prin menținerea activitații fizice și atenție la alimentație, și aproape 4 din 10 angajați romani spun ca au luat in greutate in ultimii doi ani, conform unui sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs.…

- Romanii sunt preocupati in primul rand de inflatie in aceasta perioada si considera ca, in ultimele opt luni, calitatea vietii lor a scazut, arata un studiu efectuat de AHA Moments impreuna cu Rethink Romania si remis, luni, stiripesurse.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Romanii intenționeaza sa petreaca minivacanța de Rusalii pe litoral, lucru dovedit de numarul mare de rezervari facute pentru perioada 10-13 iunie la hotelurile deschise in stațiunile de la Marea Neagra, in creștere cu 20% fața de aceeași perioada a anului trecut. Fii la curent cu cele mai…

- Turistii se pot caza in hotelurile din statiunile de la Marea Neagra cu tarife ce pornesc de la 34 de lei pe noapte de persoana, incepand din 22 mai, in programul social "Litoralul pentru toti". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) estimeaza ca litoralul romanesc a primit peste 50.000 de turisti de 1 Mai si ca s-au cheltuit, in perioada 28 aprilie – 1 mai, circa 100 de milioane de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…