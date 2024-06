Studiu: „Turismul Euro 2024” crește economia Germaniei Impactul Euro 2024 Germania, tara gazda a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, se poate astepta la un impuls de un miliard de euro dat economiei sale, gratie turistilor straini care vor calatori in aceasta tara pentru meciurile de fotbal, prognozeaza institutul de studii economice Ifo, transmite Reuters . Suma de un miliard de euro este echivalentul a aproximativ 0,1% din Produsul Intern Brut al Germaniei in al doilea trimestru al acestui an, iar sectoarele ospitalitatii si distributiei cu amanuntul de alimente ar urma sa profite cel mai mult de Euro 2024, precizeaza Ifo. „Cu toate acesta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania, tara gazda a Campionatului European de fotbal – EURO 2024, se poate astepta la un impuls de un miliard de euro dat economiei sale, gratie turistilor straini care vor calatori in aceasta tara pentru meciurile de fotbal, prognozeaza institutul de studii economice Ifo, transmite Agenția Reuters,…

- Nationala de fotbal a Romaniei debuteaza, luni, la Campionatul European de fotbal, urmand sa intalneasca selectionata Ucrainei. Meciul are loc de la ora 16.00, in grupa E, in direct la ProTV.Cu cateva ore inainte de meci, UEFA a luat o decizie radicala pe stadionul Allianz Arena din Munchen. Astfel…

- UEFA a luat o decizie de ultima ora inainte de Romania - Ucraina, meci programat la ora 16:00, pe stadionul Allianz Arena din Munchen. De teama unor posibile incidente, forul european a interzis steagurile cu Rusia in tribune. Hotararea vine la solicitarea Federației Ucrainene de Fotbal dupa ce atat…

- Campionatul European de Fotbal EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza astazi, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen.EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cate patru formatii, intre care si Romania, care va juca in Grupa E, alaturi de Belgia, Ucraina si Slovacia.…

- Campionatul European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza vineri, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen, de la ora 22:00, in Grupa A. EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cite patru formatii. Fiecare echipa va disputa trei meciuri in grupa, intilnind…

- Campionatul European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza vineri, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen, de la ora 22:00, in Grupa A. EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cate patru formatii, intre care si Romania, care va juca in Grupa E, alaturi…

- Germania - Scotia, meci contand pentru Grupa A a turneului final al Campionatului European, este programat, vineri, 14 iunie, de la ora 22:00, pe Allianz Arena din Munchen, si va fi transmis in direct de Pro TV.

- Campionatul European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, debuteaza vineri, cu partida dintre selectionata tarii gazda si Scotia, la Munchen, de la ora 22:00, in Grupa A. EURO 2024 reuneste 24 de echipe in sase grupe a cite patru formatii, intre care si Romania, care va juca in Grupa E, alaturi…