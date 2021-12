Stiri pe aceeasi tema

- Tulpina Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 se inmulteste de 70 de ori mai rapid in tesutul bronhiilor decat cea originala si decat Delta, arata un studiu care ar putea explica transmiterea noii variante, potrivit The Guardian.

- Compania Moderna a anuntat ca vrea sa dezvolte o doza de rapel specifica pentru noua varianta Omicron a COVID-19, detectata in Africa de Sud, pe care OMS o clasifica ca fiind “ingrijoratoare”, potrivit AFP. “Moderna va dezvolta rapid un candidat vaccin pentru o doza de rapel specifica variantei Omicron”,…

- A fost identificata o noua tulpina a coronavirusului ucigaș, cu peste 30 de mutatii. |Specialiștii cred ca a aparut in Botswana și pare a fi cea mai contagioasa versiune a virusului de pana acum. Pana in acest moment au fost confirmate 10 cazuri de infectare cu noua tulpina, denumita B.1.1.529, dar…

- Studiul arata o protectie de 96% impotriva spitalizarilor dupa administrarea celor doua doze ale vaccinului Pfizer-BioNTech si de 92% pentru cele doua doze ale vaccinului AstraZeneca-Oxford.Din 14.019 de persoane care au contractat acea varianta virala, doar 166 au fost spitalizate, au dezvaluit autorii…