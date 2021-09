Stiri pe aceeasi tema

- Optiunea muncii de acasa devine un element hotarator in alegerea urmatoarei destinatii de cariera pentru trei sferturi dintre salariatii romani, conform studiului EY Romania 'Munca in noile conditii'.

- Cristina Herea, prezentatoarea in varsta de 35 de ani, va deveni mama pentru prima oara. Aceasta va naște la sfarșitul lunii noiembrie, așa ca s-a vazut nevoita sa ia o pauza din cariera, se retrage pentru moment de la postul de televiziune Romania TV. Intr-un mesaj publicat pe Facebook, prezentatoarea…

- Premierul Florin Citu sustine ca investitiile publice au crescut in primele 6 luni din acest an cu 32,4%, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, ridicandu-se la 21,35 de miliarde de lei. "Investitiile publice au crescut: 21,35 de miliarde de lei in primele 6 luni din…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 2,332 miliarde de euro, in primele patru luni din acest an, comparativ cu o valoare negativa de 43 milioane euro in perioada ianuarie - aprilie 2020, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, conform agerpres. "Investitiile directe…