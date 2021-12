STUDIU: Trei sferturi dintre directorii financiari susţin impunerea unor standarde globale pentru raportarea de mediu “Marile companii isi intaresc sustinerea pentru adoptarea unor standarde obligatorii si uniforme la nivel global privind raportarea de mediu, dar multe dintre ele mai au pasi importanti de facut in imbunatatirea propriilor demersuri”, potrivit editiei 2021 a studiului EY Global Cororate Reportin Survey. Raportul sondeaza opiniile a peste 1.000 de directori financiari din companii care acopera 14 sectoare si 26 de tari. Conform datelor, 76% dintre directorii financiari din cadrul celor mai importante companii din lume sustin necesitatea unor standarde uniforme la nivel global pentru raportarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Principalul risc la adresa stabilitații financiare din Romania sunt tensiunile la nivelul echilibrelor macroeconomice interne, inclusiv ca urmare a pandemiei COVID-19 și crizei energetice, arata Raportul asupra stabilitații fianciare al BNR publicat vineri. Un risc sistemic nou este cel privind…

- “In trimestrul I I I 20 2 1 : numarul mediu de pensionar i a fost de 5 .0 73 .000 persoane, in scadere cu 1 2 .000 persoane fata de trimestrul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.6 5 2 .000 persoane , in scadere cu 5 .000 persoane faṭa de trimestrul precedent…

- Aproape jumatate din populatia lumii sufera de o forma de malnutritie, ceea ce are consecinte nefaste atat pentru sanatate, cat si pentru planeta, subliniaza un raport publicat marti, citat de AFP. Raportul anual intitulat Global nutrition report (GNR), ale carui date provin de la organizatii ca…

- Depozitarea ilegala de deseuri si alte infractiuni de mediu raman o afacere de multe miliarde de euro pentru grupari mafiote din Italia, releva raportul anual al unei organizatii ecologiste din Peninsula, transmite dpa. Anul trecut, in plina pandemie, astfel de infractiuni le-au adus gruparilor…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNSP) mentine estimarile privind cresterea PIB in 2021 la 7%, in timp ce in cazul inflatiei se are in vedere un nivel de 7,7%, fata de 5%, cat era estimarea din luna august. Cat despre 2022, prognozele privind avansul PIB au fost revizuite de la 4,9% in raportul din vara,…

- In ziua de 18 octombrie, Comisia Europeana a adoptat un raport referitor la certificatul digital al UE privind COVID și la punerea sa in aplicare in intreaga UE. Raportul arata ca certificatul UE a fost unul din elementele esențiale ale raspunsului Europei la pandemia de COVID-19, fiind generate peste…

- Certificatul digital al UE privind COVID este un succes la nivel mondial. Documentul a devenit un standard global cu peste 591 de milioane de certificate, anunța Comisia Europeana, anunța Mediafax. Luni, Comisia Europeana a adoptat un raport referitor la certificatul digital al UE privind…

- Cresterea preturilor gazelor naturale, deficitul de personal si lipsa navelor comerciale alimenteaza cresterea peste asteptari a preturilor si pun sub semnul intrebarii ideea ca inflatia va fi tranzitorie, potrivit analistilor intervievati de Reuters. Reprezentantii bancilor centrale, chiar…