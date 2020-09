Stiri pe aceeasi tema

- Impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra industriei italiene a turismului ar putea ajunge in acest an la 100 de miliarde de euro (118 miliarde de dolari), cu mult peste estimarile precedente, arata studiile grupurilor de turism Confiturismo si Assoturismo, transmite Xinhua.Suma…

- Romania are sansa de a-si creste competitivitatea economica intr-un termen relativ scurt, daca se va focusa pe accelerarea digitalizarii si convergenta spre o economie bazata pe tehnologie. Economia digitala ar putea reprezenta, in 2030, cel putin 20% din PIB, cu un plus de aproximativ 50 de miliarde…

- Comisia Europeana: Romania este al doilea cel mai mare producator de gaze naturale din UE, dupa Olanda. Producția la nivel european a scazut cu 23% Productia de gaze a Uniunii Europene a scazut cu 23% in primul trimestru al acestui an, iar Romania a ramas pe locul doi in topul tarilor care extrag gaze…

- Prejudiciile aduse economiei britanice cauzate de criza industriei naționale a turismului, urmare a restricțiilor legate de asa-zisa pandemie, s-ar putea ridica la 29 de miliarde de dolari pana la sfarșitul anului 2020, potrivit presei locale. Numarul de turiști veniți in Marea Britanie in 2020 a scazut…

- Societe Generale raporteaza al doilea trimestru consecutiv de pierderi Grupul bancar francez Societe Generale a raportat al doilea trimestru consecutiv de pierderi, de 1,26 miliarde de euro, in contextul efectelor pandemiei cu coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. A treia mare bancă din Franţa…

- Cluburile europene de fotbal vor pierde aproximativ 4 miliarde euro din cauza pandemiei de coronavirus care a creat un adevarat ''soc seismic'', potrivit unui studiu al European Club Association (ECA), scrie dpa. ECA a anuntat marti ca 1,6 miliarde de euro vor fi pierdute…

- Prognoza Comisiei este mult mai sumbra decat cea a guvernului și a Comisiei Naționale de Prognoza. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat saptamana trecuta ca șe așteapta la o contracție economica intre 2 și 3% din PIB pentru acest an. Economia UE se afla intr-o cadere dramatica. Christine…

- Pandemia de coronavirus va majora nivelul de indatorare al celor mai bogate state cu aproape 20 de puncte procentuale in acest an, a apreciat luni agentia de evaluare financiara Moody's, adica aproape dublu fata de cresterea inregistrata in timpul crizei financiare din 2009, informeaza Reuters.Intr-un…