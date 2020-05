Stiri pe aceeasi tema

- Pacientii cu COVID-19 spitalizati par sa aiba rezultate mai bune atunci cand primesc tratament cu plasma obtinuta de la persoanele care au dezvoltat anticorpi pentru noul coronavirus, arata un studiu citat de CNN și preluat de...

- Cercetatorii americani au analizat datele despre pacienti din 10 tari si au gasit o corelatie intre nivelurile scazute de vitamina D si sistemele imune hiperactive, care par sa provoace cele mai mari complicatii, inclusiv moartea pacientilor. Constatarea ar putea explica mai multe mistere, inclusiv…

- Tratamentul cu plasma a fost eficient in cazul unor pacienti aflati in stare extrem de grava. Cinci bolnavi de la Spitalul Clinic Republican s-au vindecat si chiar au fost deja externati, transmite publika.md. {{437994}}In prezent, in aceeasi institutie, alti 10 pacienti in stare critica se trateaza…

- Tratamentul complex cu plasma are primele rezultate si in Romania pe pacientii in stare grava din cauza covid 19. La institutul Matei Bals, trei dintre bolnavii aflati la terapie intensiva au primit terapia iar unul dintre ei a fost deja scos de la aparate. Tratamentul cu plasma de la pacienti care…

- In aceasta dimineața a inceput, la Centrului de Transfuzii Sanguine din Bucuresti, procedura de recoltare a plasmei de la pacienții care s-au vindecat de aceasta boala, iar primii care s-ai oferit sa doneze au fost trei medici și asistente din cadrul unor spitale din Capitala. Dupa ce, zilele trecute,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, da unda verde la recoltarea de plasma umana de la pacienti recent vindecati de COVID-19 pentru a o folosi in tratamentul bolnavilor aflati in stare grava din pricina infectiei cu noul coronavirus

- Dragoș Garofil, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a explicat la Digi24 cum va decurge procedura, ce presupune, cine sunt persoanele eligibile și cand va incepe propriu-zis aplicarea acestei terapii.

- Pana la aparitia unui vaccin impotriva Covid-19, specialistii cauta un tratament antiviral specific care sa combata infectia. Un studiu de mici dimensiuni, publicat de americani, a aratat ca transfuzia cu plasma recoltata de la pacienti vindecati poate salva vieti.