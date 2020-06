Stiri pe aceeasi tema

- Primul pacient din Galati care a primit tratament cu plasma de la un bolnav cu coronavirus care s-a vindecat a murit, fiind vorba despre cazul 1268 raportat luni de Grupul de Comunicare Strategica.

- Anunțul a fost facut de presedintele Comisiei de anestezie si terapie intensiva din Ministerul Sanatatii, Dorel Sandesc. Potrivit acestuia, in prezent, plasma recoltata de la pacienti care s-au vindecat dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus se poate administra doar in anumite conditii celor aflati…

- Pacientii cu COVID-19 spitalizati par sa aiba rezultate mai bune atunci cand primesc tratament cu plasma obtinuta de la persoanele care au dezvoltat anticorpi pentru noul coronavirus, arata un studiu citat de CNN și preluat de Mediafax.

- Ministerul Sanatatii a finalizat metodologia care permite colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia a plasmei de la donator vindecat de COVID-19 si utilizarea monitorizata pentru pacientii critici cu COVID-19 din sectiile ATI.

- CHIȘINAU, 21 apr. – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca plasma persoanelor tratate de infecția COVID-19 poate fi un medicament eficient in tratamentul pacienților in stare grava și extrem de grava. Potrivit informațiilor, aceasta terapie se practica deja in SUA, China, Italia, Germania și alte…

- Pana la aparitia unui vaccin impotriva Covid-19, specialistii cauta un tratament antiviral specific care sa combata infectia. Un studiu de mici dimensiuni, publicat de americani, a aratat ca transfuzia cu plasma recoltata de la pacienti vindecati poate salva vieti.