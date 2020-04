Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu al Centrului de sanatate pentru Cercetarea si Supravegherea Imunizarii (HCIRS) din New South Wales arata ca este putin probabil ca noul coronavirus sa fie transmis de copii, citeaza The Guardian.

- Transmiterea comunitara a noului coronavirus in Spania a inceput la jumatatea lunii februarie, conform rezultatelor preliminare ale unei cercetari efectuate de Centrul National de Microbiologie al Institutului de Sanatate Carlos III (ISCIII), contrazicand astfel versiunea anterioara a

- Masurile de distanțare sociala ar putea fi necesare pana in anul 2022, au stabilit oamenii de știința, care sunt de parere ca exista posibilitatea ca noul coronavirus sa apara și in anii urmatori, titreaza, miercuri, The Guardian.Potrivit cercetarii științifice publicata in revista Science…

- Persoanele care au boli cardiovasculare risca sa dezvolte complicatii cu risc vital si un risc mortal mult mai mare in cazul infectarii cu noul coronavirus, potrivit datelor furnizate de medici din numeroase tari, o grija deosebita fiind necesara si in cazul simplei hipertensiuni, relateaza WSJ.Citește…

- Cercetatorii Universitații din Hong Kong au descoperit ca la 70 de grade Celsius virusul moare in mai puțin de cinci minute.La 22 de grade, noul coronavirus ramane activ pentru o saptamana, in timp ce la 37 de grade virusul va deveni inactiv in doua zile.

- Un studiu realizat de Societatea Italiana pentru Medicina Mediului (SIMA), in colaborare cu Universitatile din Bari si Bolognia, arata ca „exista o legatura intre concentratia de particule PM 10 din atmosfera peste limita admisa, din perioada 10-29 februarie, si numarul de cazuri de persoane infectate…

- Perioada de incubatie a noului coronavirus aparut in China, respectiv de la expunere la aparitia simptomelor bolii, este, in medie, de 5,2 zile, dar variaza mult de la un pacient la altul, arata unul dintre studiile cele mai ample privind aceasta epidemie, potrivit medicalxpress.com.