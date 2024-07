Studiu: Tot mai mulți români cumpără mașini electrice second-hand Studiu Carvago Mașinile electrice reprezinta inca doar o fracțiune de unu la suta din vanzarile Carvago, ponderea lor este in creștere constanta, crescand cu aproape 50 la suta doar in ultimele 12 luni, se arata in studiul Carvago . Majoritatea clienților sunt determinați sa cumpere mașini electrice care au trei pana la patru ani vechime, au pana la 50.000 de km și au prețuri sub 22.000 de euro. Acest studiu sugereaza ca cei care cumpara online o mașina electrica second-hand o vad mai mult ca pe o a doua mașina de uz casnic, cu niște costuri de funcționare reduse, decat ca pe un mijloc de transport… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

