- Serviciile medicale private au cunoscut o crestere spectaculoasa in ultimii ani. O cercetare realizata in noiembrie anul acesta in mediul urban arata motivele exacte pentru care romanii prefera sa mearga in privat.

- Cu toate ca sistemul de sanatate din Romania ofera acces gratuit la servicii medicale de stat, piata serviciilor private a "explodat" in ultimele doua decenii. Reveal Marketing Research a realizat in noiembrie 2019 un studiu privind perceptia romanilor asupra calitatii serviciilor medicale…

- Cel mai mare operator de servicii medicale private din Romania iși consolideaza astfel poziția in zona Moldovei și a ajuns la un portofoliu de 26 de companii achiziționate. Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, anunța achiziția pachetului majoritar al Centrului…

- In prima luna de functionare, pragul Centrului de Permanenta din Ostroveni a fost trecut de 407 persoane care au avut nevoie de servicii medicale; 197 dintre acestea s-au prezentat in noptile din timpul saptamanii, iar 210 – in week-end-uri. Pentru 215 suferinzi s-au aplicat tratamente medicale la sediul…

- Sistemul Medical MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta achizitia pachetului de 100 din actiunile Spitalului Lotus SRL din Ploiesti, cel mai important furnizor de servicii medicale private din judetul Prahova, care asigura servicii integrate de ambulatoriu, imagistica,…