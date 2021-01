Studiu: Topul meseriilor cu mortalitate ridicată în caz de COVID-19 Potrivit unui studiu efectuat in Anglia și Țara Galilor, in perioada 9 martie – 28 decembrie 2020, au fost inregistrate 7.961 de decese care au legatura cu SARS-CoV-2 in randul persoanelor angajate. Este vorba despre persoane cu varste cuprinse intre 20 și 64 de ani. Barbații care lucreaza ca agenți de paza, bucatari sau in fabricile de prelucrare au avut cea mai mare rata de deces care are legatura cu COVID-19, conform datelor studiului, menționate de Sky News . De asemenea, asistenții medicali au avut, statistic, rate de deces corelat cu COVID-19 semnificativ mai mare fața de angajații din alte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

