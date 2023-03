Stiri pe aceeasi tema

- Toate formele de contraceptie hormonala prezinta un risc usor crescut de cancer de san la femei, inclusiv metodele care nu contin decat progestativ, din ce in ce mai utilizate, conform unui nou studiu.

- Unul dintre cele mai ample studii privind gestionarea pandemiei COVID, publicat in revista The Lancet, confirma ca oamenii sunt protejati impotriva COVID-19 in aceeași masura, fie ca au fost infectati anterior cu virusul, fie ca au fost vaccinati. Un studiu randomizat, in care s-au analizat 60 de…

- Urmand vorbele scriitorului și filozofului Mircea Eliade, potrivit caruia fericirea este o stare careia nu i se mai poate adauga sau lua nimic, toata lumea iși petrece viața cautand fericirea, acel sentiment absolut care te poarta pe culmile extazului. Un studiu de la Harvard ar fi dezvaluit care ar…

- Urmarirea cumparaturilor frecvente facute de femei, prin intermediul cardurilor de fidelitate, poate ajuta la identificarea unei forme de cancer in stadiu incipient, potrivit unui studiu citat de BBC.

- Un studiu publicat luni, 23 ianuarie, in revista „Journal of Epidemiology & Community Health” pune in lumina efectul incredibil pe care il are o activitate fizica asupra creierului. Un exercițiu fizic moderat sau viguros, efectuat pe durata a mai puțin de zece minute, poate sa imbunatațeasca memoria,…

- Conform ultimei ediții a unui raport realizat anual de o societate romaneasca, Timișoara beneficiaza in acest moment de un numar de 60.920 de locuri de parcare publice fara plata, respectiv 20.190 cu plata. La nivel național au fost numarate 1,2 milioane de locuri de parcare publice. Societatea Vegacomp…

Un studiu realizat de Universitatea Yale (Statele Unite) a aratat ca COVID-19 poate declanșa raspunsuri inflamatorii mai puternice la barbați, provocand modificari ale imunitații lor funcționale mult timp dupa recuperare.

Aparatele auditive scad riscul de declin cognitiv ulterior si de dementa, potrivit unei noi analize a studiilor. Utilizarea implanturilor auditive este legata de o reducere cu aproape 20% a riscului de declin cognitiv, conform cercetarii.