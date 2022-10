Doar 8,4% dintre gospodariile din Romania se debaraseaza corect de aparatele electrocasnice mici, uzate, in timp ce 42% sustin ca le vor pastra in continuare, releva un studiu intocmit de Ecotic, publicat vineri, cu ocazia Zilei Internationale a Reciclarii Deseurilor Electrice. Conform datelor, 10,5% din totalul echipamentelor de mici dimensiuni analizate in studiu si aflate in casele romanilor sunt pastrate chiar daca sunt nefolosite sau stricate. In cifre exacte, acest procent este cuantificat in 17.000 de tone. La nivel european, acest procent prezinta o situatie mai buna in Romania fata de…