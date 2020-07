Studiu SURPRIZĂ: pandemia de coronavirus i-a făcut pe români mai pretențioși! Schimbare surpriza in comportamentul romanilor, dupa pandemia de coronavirus. Consumatorul roman devine atent la calitate, prefera produsele locale și este pregatit sa migreze catre cumparaturi online, arata studiul EY Romania - Comportamentul consumatorului roman in contextul COVID -19, conform Mediafax. Citește și: NEBUNIA de la granițe CONTINUA: Aproape 100.000 de oameni, la vamile Romaniei, in 24 de ore Sanatatea proprie și a familiei, precum și efectele crizei sanitare asupra situației financiare sunt principalele elemente care ingrijoreaza in prezent peste 64% dintre consumatorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

