- Jucatorii, suporterii și managerii sunt dornici ca fanii sa se intoarca pe stadioane, in timp ce Jose Mourinho, ambasadorul Mastercard, vorbește despre cat de importanta este prezența fanilor in tribune intr-un video disponibil la acest link. 86% dintre suporteri cred ca a fi fani ai fotbalului ii face…

- Antrenorul german Thomas Tuchel, la primul sau succes in Liga Campionilor cu Chelsea, dupa finala pierduta anul trecut cu PSG, a declarat in urma victoriei cu Manchester City (1-0) ca este foarte mandru de jucatorii sai si ca echipa trebuie sa atace alte titluri, transmit agentiile internationale…

- Finala UEFA Champions League a fost caștigata, sambata seara, de Chelsea Londra, care a invins Manchester City la limita, cu scorul de 1-0, dupa un meci-spectacol. Londonezii caștiga pentru a doua oara cel mai ravnit titlu in Liga Campionilor, grație golului marcat de Kai Havertz, in minutul 43, pe…

- Chelsea a cucerit al doilea sau trofeu al Ligii Campionilor la fotbal, sambata seara, dupa ce a invins-o in finala pe Manchester City cu scorul de 1-0 (1-0), pe Estadio do Dragao din Porto. Londonezii, campioni in 2012, s-au impus in Portugalia prin golul marcat de germanul Kai Havertz (42). Manchester…

- Fanii englezi ai lui Manchester City și Chelsea au baut mult și incidentele n-au lipsit inaintea finalei Ligii Campionilor. Poliția a intervenit pentru a-i desparți. Dupa un sezon jucat aproape integral cu stadioanele goale in cupele europene, din cauza pandemiei, UEFA a deschis „Dragao”, stadionul…

- Manchester City - Chelsea se joaca sambata, de la 22:00, in finala Ligii Campionilor din acest sezon. Ultimul act se va disputa pe „Estadio do Dragao”, la Porto, iar in tribune vor avea acces 16.500 de spectatori. Inițial, ultimul act din acest sezon de Champions League ar fi trebuit sa se desfașoare…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a anuntat, marti, ca 16.500 spectatori vor putea asista la finala Ligii Campionilor, care va avea loc sambata, pe Estadio do Dragao din Porto, intre Manchester City si Chelsea, transmite DPA. UEFA a precizat ca autoritatile portugheze au confirmat ca 33 la suta din…

