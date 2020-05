Stiri pe aceeasi tema

- Capsunile, fructele parfumate de sezon, sunt in aceasta perioada o gustare dulce cu multe proprietati nutritive. Capsunile sunt cunoscute ca fiind un bun intaritor imunitar, un ajutor in preventia bolilor cardiovasculare, ca diabetului sau chiar a cancerului. In plus, contin multivitamine. Exista multe…

- Potrivit datelor Johns Hopkins University, peste 3,25 de milioane de oameni au contractat noul coronavirus si peste 233.439 au murit la nivel global. Peste o treime dintre toate cazurile de coronavirus sunt in Statele Unite, unde numarul persoanelor infectate a depasit 1 milion la inceputul acestei…

- Cercetatorii din Spania analizeaza acum vitamina D și efectele acesteia impotriva Covid-19. Astfel, vitamina D ar putea fi folosita de medici in tratarea coronavirusului. Aceasta vitamina, nutrient ce poate fi obținut pe cale naturala prin expunerea la soare, este considerata drept un posibil tratament…

- Consumul de alcool nu ajuta la prevenirea sau tratarea COVID-19. Acesta este apelul facut de specialistii ANSP cu ocazia sarbatorilor de Paste. Totusi, unii moldoveni mai cred ca spirtul este cel mai bun dezinfectant nu doar pentru maini.

- Operatorii economici autorizati, care comercializeaza peste si produse din peste, trebuie sa ia masuri suplimentare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus COVID-19 si protejarea sanatatii consumatorilor, in conditiile in care in aceste zile creste in mod traditional consumul de peste, avertizeaza…

- Iata 11 dintre cele mai cunoscute mituri despre coronavirus:Consumul de lamaie previne infectia cu coronavirus?NU.Consumul de lamaie (proaspata sau in apa fierbinte) nu previne și nu vindeca infecția cu coronavirus.Mancand usturoi se poate preveni infectia cu noul coronavirus?Usturoiul este un aliment…

- Sa gasesti cele mai potrivite produse pentru pielea ta poate fi o adevarata provocare. Ce e bun pentru tipul tau de piele, ce ingrediente contine fiecare produs, cat costa, toate aceste informatii necesita timp. Din fericire, in bucataria proprie gasesti fix ce ai nevoie. Iata 5…

- Medicamentul banal care te ajuta sa lupti cu temutul virus. Toata lumea il are in casa COVID 19, noul tip de coronavirus, poate fi tratat cu o cantitate mare de vitamina C, dar nu administrata pe cale orala, ci intravenos, deoarece efectele sunt de zece ori mai puternice, spun experții din China. Oferta…