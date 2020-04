Stiri pe aceeasi tema

- Primele trei recoltari de plasma de la donatori vindecati de COVID-19 au avut loc, marti dimineata, la Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti, iar dupa ce va avea loc testarea si calificarea biologica plasma va fi pusa la dispozitia spitalelor. Aparatura necesara acestui tratament revoluționar a…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea bolilor SUA (CDC) a adaugat inca șase siptome pe lista celor știute pana acum, in cazul persoanelor infectate cu coronavirus. Noile simptome sunt frisoanele, tremur repetat, dureri in gat, pierderea mirosului sau a gustului, dureri de cap și dureri musculare. simptomele…

- Zeci de persoane care s-au recuperat dupa infectarea cu virusul Covid-19 au avut din nou rezultate pozitive in Coreea de Sud, a anuntat Centrul pentru Prevenirea si Combaterea Bolilor din țara asiatica. Raportarea repozitivarilor a inceput de acum o saptamana, cand autoritatea coreeana citata a vorbit…

- Persoanele depistate cu coronavirus, dar care nu au simptome și nu au nevoie de asistența medicala, vor fi tratate doar la domiciliu, informeaza Ministerul Sanatații, citat de antena3.ro. Ultimul bilanț arata ca in ultimele 24 de ore au fost confirmate 337 de noi imbolnaviri. Bilantul deceselor este…

- Noua sute cincizeci si patru de noi cazuri de contagiere au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Rusia, ceea ce ridica numarul total al persoanelor contaminate cu noul coronavirus la 6.343, a anuntat luni Centrul de gestionare a crizelor de la Moscova, care a raportat pana in prezent 47 de decese…

- Afecțiunile respiratorii au reprezentat a treia cauza de mortalitate in UE in 2015, fiind responsabile de 8% din decese. Peste 440 de mii de persoane au decedat in urma bolilor respiratorii, majoritatea deceselor fiind in randul persoanelor cu varste peste 65 de ani. Afecțiunile respiratorii care au…

- O companie sud-coreeana urmeaza sa trimita in Romania 20.000 de kituri pentru testarea coronavirusului printr-un contract stabilit la nivel guvernamental, a anunțat duminica ministrul de externe de la Seul, citat de agenția Yonhap. Fiecare kit poate fi folosit pentru 100 de teste. UPDATE ora.19.00:…

- Un barbat din Suceava, care s-a intors din Belgia, nu a intrat in izolare, așa cum solicitasera autoritațile. Intre timp, barbatul a fost diagnosticat pozitiv cu Covid-19, iar autoritațile fac ancheta epidemiologica, insa se pare ca barbatul a intrat in contact cu peste 1000 de persoane. Omul s-a intors…