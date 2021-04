Studiu: sub 50% dintre oamenii vindecați de COVID-19 mai au anticorpi după șase luni Se pare ca mai puțin de jumatate dintre oamenii vindecați de COVID-19 mai au anticorpi dupa șase luni de la finalizarea infecției, potrivit unui studiu realizat de rețeaua privata de sanatate Regina Maria, citat de Mediafax . Studiul in cauza a fost pornit in august 2020, desfașurandu-se in București și in Cluj. Faza I a studiului a evaluat raspunsul imun al oamenilor la 43-56 de zile de la primirea rezultatului pozitiv la testarea RT-PCR. Faza a II-a examineaza gradul de protecție oferit de anticorpi pe o perioada mai mare, de 180 de zile de la depașirea fazei acute a bolii. Astfel, s-a descoperit… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

