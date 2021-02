Studiu: Stresul şi lipsa cadrului metodologic adecvat - principalele dificultăţi ale profesorilor în perioada şcolii online Nivelul de stres psihic, social sau tehnic si lipsa unui cadru metodologic adecvat pentru pregatirea, indrumarea si desfasurarea activitatilor online sunt principalele dificultati cu care s-au confruntat cadrele didactice pe parcursul desfasurarii orelor in mediul online, potrivit unui studiu realizat de specialisti in stiintele educatiei.



Cercetarea a fost realizata in perioada 4-20 februarie si la aceasta au participat peste 10.000 de cadre didactice din toate judetele, reprezentand toate nivelurile de invatamant.



Studiul "Un an de scoala online - Premise pentru inovarea…

Sursa articol: agerpres.ro

