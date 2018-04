Studiu: Statul pe scaun micșorează o parte din creier Cercetatorii americani au descoperit ca statul pe scaun nu provoaca doar probleme cardiace, ci și micșoreaza partea din creier care este implicata in formarea de amintiri noi. Oamenii de știința de la Universiattea California din los Angeles au realizat studiul pe 35 de adulți cu varste cuprinse intre 45 și 75 de ani. Aceștia au strans informații cu privire la nivelul de activitate fizica și numarul de ore petrecute pe scaun intr-o zi, relateaza Bustle . Citește și: Statul pe scaun la birou iți poate provoca spondiloza cervicala Persoanele analizate au afirmat ca petrec in șezut intre 3 și 7… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

