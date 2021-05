Studiu: Şoferii din București pierd în jur de 10-20 de minute în căutarea unui loc de parcare Peste un sfert dintre soferii care circula prin Bucuresti cauta zilnic un loc de parcare in centrul orasului si pierd, in medie, 10-20 minute pana il gasesc. Conform yeParking, Sectoarele 1 si 4 sunt cele mai solicitate de soferi, cu o pondere de 17% din total. Pe locurile urmatoare se claseaza sectorul 6 (16% dintre conducatorii auto), sectorul 5 (pondere de 10%) si sectorul 3, respectiv sectorul 2. „Autoritatile locale vor fi nevoite sa lucreze mai mult pe viitor cu mediul privat, pentru a identifica oportunitati de a rezolva problema locurilor de parcare. Exista numeroase zone sau spatii care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Chiar daca prețurile pentru locurile de parcare au fost majorate in cele mai multe municipii din Romania, zonele centrale din marile orașe sunt sufocate de autoturisme. Acest lucru se observa și pe un studiu realizat de yeParking, in luna februarie 2021, privind zonele cele mai solicitate de staționare…

