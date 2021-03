STUDIU: Șoferii care folosesc pilotul automat adaptiv depășesc viteza legală mai des Fiind echipate cu o serie de sisteme de asistența, ai putea spune ca mașinile din ziua de azi sunt mai sigure ca oricand. Spre exemplu, pilotul automat adaptiv scade riscul producerii unui accident de circulație, in mare parte pentru ca pastreaza o distanța mai mare fața de celelalte mașini, comparativ cu un conducator auto. Americanii de la Institutul de Asigurare a Siguranței pe Autostrazi (IIHS) au descoperit ca șoferii care folosesc pilotul automat adaptiv,... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

