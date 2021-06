STUDIU șocant - O treime dintre decesele la nivel mondial au o cauză comună - NU e vorba de coronavirus In vederea realizarii acestui studiu rar care evalueaza consecintele incalzirii globale in materie de sanatate publica, 70 de cercetatori internationali au colectat date provenite din 732 de situri, repartizate in 43 de tari, pe o perioada cuprinsa intre 1991 si 2018.Au folosit apoi o metodologie complexa pentru a calcula, pornind de la date sanitare, inregistrari ale temperaturilor si modele climatice, diferenta dintre numarul deceselor legate de caldura inregistrate si numarul deceselor care ar fi fost atinse in lipsa incalzirii globale.Potrivit rezultatelor calculelor acestora, publicate in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

