STUDIU: Simțul mirosului revine în câteva luni după COVID Persoanele care si-au pierdut temporar mirosul din cauza infectarii cu SARS-CoV-2 se pot astepta sa si-l recapete in cateva luni, potrivit unui nou studiu francez, care cerceteaza efectele generate de COVID-19. La 49 dintre cei 51 de subiecti testati, simtul mirosului a revenit in termen de opt luni, insa la doua persoane acesta era inca […] The post STUDIU: Simțul mirosului revine in cateva luni dupa COVID appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care si-au pierdut temporar mirosul din cauza Covid-19 se pot astepta sa si-l recapete in cateva luni, sustine un studiu francez, potrivit DPA. Studiul a fost condus de Marion Renaud de la Hopitaux Universitaires Strasbourg si publicat joi de Jama Open Network.

- Persoanele care si-au pierdut temporar mirosul din cauza infectarii cu SARS-CoV-2 se pot astepta sa si-l recapete in cateva luni, sustine un nou studiu francez care cerceteaza efectele generate de COVID-19, potrivit DPA.

- Un barbat din Neamț a ajuns cu insuficiența renala severa la spital dupa ce, timp de un an, a luat pastile antiinflamatorii preventiv anti-COVID. Barbatul are 52 de ani și, de doua zile, a fost transferat pe secția de Nefrologie a Spitalului Clinic Constantin Ion Parhon din Iași. El risca sa nu-și recupereze…

- Victor Socaciu este internat in stare grava, intr-un spital din Capitala, dupa ce a fost infectat cu Covid-19. Artistul, in varsta de 68 de ani, are plamanii afectați și are nevoie de oxigen suplimentar pentru a putea respira. Victor Socaciu are diabet și a suferit, in urma cu mai bine de 10 ani, o…

- Medicii de la Spitalul Foișor au transmis, vineri seara, un memoriu de revenire adresat ministrului sanatații Vlad Voiculescu. Aceștia aduc mai multe argumente pentru care spitalul lor nu ar trebui sa ajunga unul destinat pacienților COVID, mai mult, atrag atenția ca prin transformarea spitalului in…

- Romanii care au avut probleme de coagulare a sangelui dupa prima doza de vaccin cu serul de la AstraZeneca, nu vor mai face a doua doza cu același tip de vaccin, a anunțat, miercuri, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita. „La acest moment nu exista date care sa sugereze…

- Sectiile de vot s-au deschis duminica in Bulgaria pentru desfasurarea alegerilor legislative, care au loc in mijlocul celui de-al treilea val al epidemiei de COVID-19, relateaza dpa. Procesul de votare este insotit de numeroase reguli sanitare. Alegatorii aflati in carantina vor putea vota cu urne mobile.…

- Olanda a decis, vineri, suspendarea temporara a administrarii vaccinului anti-Covid al AstraZeneca la persoanele sub 60 de ani, dupa decesul unei femei care fusese vaccinata cu acest ser. Decizia a fost luata in urma noilor rapoarte ale agentiei de monitorizare a medicamentelor Lareb si a discutiilor…