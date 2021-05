Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu international condus de cercetatori din Hong Kong a relevat ca Simeprevir, un medicament utilizat impotriva virusului hepatitei C, poate suprima in mod considerabil replicarea SARS-CoV-2, virusul care cauzeaza COVID-19, potrivit unui comunicat emis luni de Universitatea Chineza din Hong…

- Constructorul auto american Ford a anuntat marti ca va investi 300 de milioane de dolari pentru a construi un nou vehicul comercial usor in 2023, la uzina sa de la Craiova, inclusiv o versiune complet electrica a acestuia, ce va debuta in 2024. "Ford a confirmat astazi ca va investi 300 de…

- Un profesor din Hong Kong a dezvoltat un program educational care foloseste roboti sociali pentru a-i ajuta pe copiii cu autism sa isi imbunatateasca abilitatile de comunicare si comportamentul, in cadrul unei initiative care a fost adoptata de grupuri nonprofit si scoli, relateaza Reuters joi. Intitulat…

- Un program de 10 saptamani bazat pe exercitii fizice de rezistenta si dieta speciala, in care au fost implicati 50 de adulti de varsta a doua, nu a identificat dovezi care sa sustina faptul ca o alimentatie bogata in proteine conduce la cresterea fortei si a masei musculare comparativ cu un aport…

- Curmalele sunt fructul palmierului Phoenix Dactylifera, originar din Orientul Mijlociu, din spațiul aflat intre Egipt și Mesopotamia. Sunt fructe bogate in minerale, vitamine și fibre, dar și bogate in calorii, deoarece sunt consumate, in mod obișnuit, atunci cand sunt uscate. Vezi care sunt beneficiile…

- Un om de stiinta din Hong Kong a dezvoltat o metoda de utilizare a invatarii automate si a inteligentei artificiale pentru scanarea retinelor la copiii cu varste de pana la sase ani pentru identificarea timpurie a autismului sau a riscului de autism si spera sa dezvolte un produs comercial anul acesta,…

- Rezultatele preliminare ale unui studiu al Universitatii israeliene Bar-Ilan si ale Centrului Medical Ziv au aratat ca o singura doza de vaccin impotriva coronavirusului este eficienta la persoanele care s-au infectat și s-au vindecat de Covid-19.

- Viteza excesiva este una dintre cauzele producerii accidentelor de circulație. Chiar și așa, unele state americane și autoritați locale cresc limitele de viteza pentru a-i face pe șoferi sa conștientizeze ca circula mult prea repede. O decizie cel puțin ciudata. Asta nu-i impiedica pe conducatorii auto…