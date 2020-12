Studiu: Siguranța angajaților este principala preocupare din perspectivă juridică a organizațiilor Doua din trei departamente juridice sunt implicate in aspecte care țin de siguranța angajaților și se așteapta ca politicile legate de revenirea la locul de munca sa fie una dintre prioritați in viitor, in contextul in care peste jumatate dintre directorii juridici (51%) anticipeaza ca organizațiile lor iși vor relua nivelul obișnuit de funcționare in prima jumatate a anului 2021, conform studiului Deloitte 2020 Legal Department COVID-19 Survey , efectuat in randul directorilor juridici și de conformitate din SUA. Aspectele legate de reglementare (47%), beneficiile angajaților (44%), impactul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

