Studiu: Schimbările climatice au mărit cu cel puţin 20% probabilitatea producerii unor inundaţii mortale în Europa Occidentală Volumul ploilor a fost amplificat la randul sau de schimbarile climatice. O zi cu ploaie poate fi acum cu 19% mai intensa in regiune decat ar fi fost daca temperaturile la nivel global nu ar fi crescut cu 1,2 grade Cessius peste temperaturile preindustriale, potrivit cercetarii. “Cu siguranta vom vedea mai multe de acest fel intr-un climat incalzit”, a declarat co-liderul grupului, Friederike Otto, cercetator in domeniul climei la Universitatea din Oxford. ”Vremea extrema este mortala”, a spus Otto, amintind ca a contactat de urgenta pe membrii familiei care locuiesc in zonele afectate pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile climatice au marit cu cel putin 20% probabilitatea producerii unor inundatii mortale in Europa Occidentala, de tipul celor care au avut loc in iulie in Germania si Belgia, potrivit unui studiu publicat de consortiul stiintific World Weather Attribution (WWA), transmite Reuters. Volumul…

- Numarul evenimentelor de vreme extrema la nivel global este in crestere ca rezultat al incalzirii globale, potrivit unui studiu efectuat de o echipa internationala de oameni de stiinta, informeaza DPA joi. Circa doua treimi din suprafata de uscat a Terrei vor fi afectate de un hidroclimat ''mai…

- Din Statele Unite pana in Germania, prin Siberia, aproximativ 40 de țari sunt afectate in prezent de inundații, incendii și valuri de caldura de o magnitudine fara precedent. Vemea extrema a șocat in acest an prin violența și rapiditatea cu care a transformat vaste zone sau comunitați umane. Focul,…

- Schimbarile climatice provocate de oameni au transformat deja planeta intr-una mai ploioasa, cu mai multe zapezi și fenomene mai potențial periculoase, potrivit unui nou studiu. Cercetatori specializați in geoștințe din cadrul Universitații din California, Los Angeles, au folosit algoritmi de invațare…

- Ploile torentiale au afectat joi mai multe tari europene, printre care Germania, Olanda si Belgia, unde inundațiile au provocat o catastrofa fara precedent in ultimele doua decenii. Intr-o singura zi au cazut precipitatii cit pentru o luna, iar albiile unor riuri pur si simplu nu au rezistat. Doar in…

- In ultimele saptamani, știrile care țin prima pagina in presa internaționala sunt cele care anunța 50 de grade Celsius in Canada, intr-un sat din Parcul Național al Ghețarilor, faptul ca satul a ars in intregime din cauza temperaturilor, și ca peste 500 de oameni au murit „subit” de caldura in Canada…

- 90% dintre investitorii institutionali iau in considerare riscurile legate de schimbarile climatice inainte de a decide sa investeasca intr-o companie, arata un raport Deloitte, potrivit caruia tot mai multe companii isi anunta obiectivele de a-si reduce amprenta de carbon, numarul celor care s-au…

- Chiar daca pandemia de Covid-19 din anul precedent a amanat sau chiar a sistat anumite evenimente sportive interesante, anul 2021 revine in forța cu cateva competiții importante. Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar și Campionatul European de Fotbal, ambele amanate din cauza pandemiei și decalate pentru…