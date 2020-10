Stiri pe aceeasi tema

- Blocajul produs de pandemia de COVID-19 pare sa fi accelerat schimbarile care erau, deja, analizate anterior de autoritațile locale, cum ar fi transformarea centrelor orașelor in zone mai prietenoase cu pietonii și bicicliștii, potrivit studiului Deloitte 2020 City Mobility Index . Orașele care au recuperat…

- Arena Nationala din Bucuresti si Stadionul Ferenc Puskas din Budapesta deschid o noua serie documentara la National Geographic prilejuita de evenimentul fotbalistic al anului viitor, turneul final al Campionatului European de fotbal.Serialul Megastadion: Turul Europei are premiera marti, de la ora…

- Rata incidentei cumulate de transmitere a COVID-19 la nivelul Capitalei este sub 1,5/1.000 locuitori, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban contrazicandu-l in acest fel pe președintele Klaus Iohannis care s-a aratat ingrijorat de numarul mare de imbolnaviri din ultima perioada. Președintele Iohannis…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 IERI In dialogul cu dl. Emanuel Valeriu, pina si unii oameni ai legii par a jindui dupa vremurile de odinioara: "De ce presa n-ar putea fi ingradita?". Chiar asa?!? K. O. O veste "imbucuratoare": Sfecla de zahar a fost strinsa de pe 8 la suta…

- Ministrul german al finantelor, Olaf Scholz, a avertizat sambata Regatul Unit asupra consecintelor unui esec al negocierilor cu Uniunea Europeana cu privire la un acord comercial dupa Brexit, potrivit AFP. O situatie nereglementata ar avea "consecinte foarte semnificative pentru economia britanica",…

- Marius Albin Marinescu: Domnule profesor, v-am invitat sa ne spuneți cum mai vedeți evoluțiile politice din SUA, in aceasta perioada dinaintea alegerilor prezidențiale. Pe plan internațional, omenirea este cutremurata de confruntarea dintre forțele internaționale globaliste și susținatorii suveranismului…

- ''Anul meu sabatic de la scoala s-a incheiat si mi se pare grozav sa ma intorc din nou la scoala!'', a scris militanta in varsta de 17 ani. Greta Thunberg a inceput primul an de liceu la cateva zile dupa colegii ei din Stockholm, care au revenit din vacanta de vara saptamana trecuta, intrucat adolescenta…

- Invitat ieri seara la Bistrițeanul Live, Cornel Ban – originar din Nasaud, actualmente profesor universitar dr. la Copenhagen Business School – a impartașit din experiența sa urbana in orașe precum Copenhaga, New York sau Londra. Cornel Ban a oferit și citeva sfaturi pentru viitorul primar al orașului.…