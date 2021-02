Stiri pe aceeasi tema

- Revenirea economica in Romania, dupa pandemia COVID, va fi una asimetrica, cu sectoare care vor inregistra o creștere susținuta și altele care vor continua sa se confrunte cu dificultați semnificative. Peste 60% dintre companiile chestionate in cadrul Barometrului Moneycorp 2020 estimeaza ca vor atinge…

- Membrii CFA România estimeaza o depreciere a leului în urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9253 lei/euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 4,9906…

- Cele mai multe companii (61%) se asteapta ca abia in 2022 sa atinga nivelul cifrei de afaceri din 2019, 15% estimeaza ca vor recupera in 2021 cifra de afaceri din acest an, in timp ce 23% estimeaza ca afacerile, in 2021, vor urma un trend stabil, nefiind influentati de efectele pandemiei.…

- Romania ar putea inregistra o crestere economica de 4,1 - 4,2% in 2021, iar relansarea se va produce undeva in luna martie sau in trimestrul II, a declarat, miercuri, Valentin Ionescu, director in cadrul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP). "Comisia de Prognoza la inceputul…

- Romania a avut in trimestrul trei din 2020 cea mai mare crestere economica trimestriala din ultimii 20 de ani si cea mai rapida revenire a economiei, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o conferinta de presa. "Romania a avut, in termeni reali, o crestere economica…