Studiu: Șase din zece manageri consideră curiozitatea angajaților o calitate foarte valoroasă Aproape trei sferturi (72%) dintre managerii din companiile globale considera curiozitatea angajatului o trasatura foarte valoroasa, in timp ce mai mult de jumatate (59%) s-au declarat de acord ca aceasta are un impact real asupra evolutiei afacerii, releva datele celui mai recent raport realizat de SAS, lider global in solutii de analiza avansata de date, in parteneriat cu reteaua profesionala LinkedIn. Raportul SAS [email protected] arata, totodata, ca 51% dintre angajatii mai curiosi au performante mai bune la locul de munca. In acelasi timp, informatiile centralizate de LinkedIn evidentiaza faptul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

