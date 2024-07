Stiri pe aceeasi tema

- Salariul, echilibrul dintre viața personala și cea profesionala și relația buna cu managerul sunt criteriile care conteaza cel mai mult pentru romani cand vine vorba de alegerea unui job. Concluziile fac parte studiul anual realizat de Boston Consulting Group (BCG), The Network, The Stepstone Group…

- Aproape trei sferturi (73%) dintre respondentii romani considera ca GenAI va avea un anumit impact asupra locului de munca, conform unui raport intitulat “Cum se schimba preferintele de munca in era GenAI”, publicat de catre Boston Consulting Group (BCG), The Network si The Stepstone Group, potrivit…

- Studiu eJobs: 26% dintre angajați și candidați primesc cel puțin o oferta noua de job in fiecare luna, iar 39% de cateva ori pe an. 23% nu au fost niciodata abordați de recrutori fara sa aplice. 65% dintre participanții romani la studiul anual realizat de Boston Consulting Group (BCG), The Network,…

- Studiu: Romania se afla pe locul 89 in clasamentul celor mai atragatoare țari pentru cei care vor sa lucreze in strainatate. Candidații din Pakistan, Italia, Elveția, Ungaria și Tunisia ar fi cei mai tentați sa accepte un job aici. Romania se afla pe locul al 89-lea in topul celor mai atragatoare destinații…