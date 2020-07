STUDIU Salariile românilor sunt mai SCĂZUTE decât productivitatea acestora Un studiu arata ceea ce mulți din romani banuiau. Cetațenii acestei țari nu sunt platiți in acord cu cat produc. Salariile in Romania sunt mult mai scazute decat productivitatea si, contrar a ceea ce se spune in spatiul public, cresterile salariale din ultimul deceniu au fost insotite de cresteri echivalente ale productivitatii muncii, astfel ca dezbaterea publica trebuie sa se reorienteze spre cresterea productivitatii, nu catre limitarea cresterilor salariale, arata un studiu elaborat de FES Romania si Syndex, conform Agerpres. Citește și: Informație EXPLOZIVA: un barbat prezentat ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

