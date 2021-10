Studiu: S-a aflat vârsta maximă până la care ar putea trăi oamenii Studiul, publicat in revista Royal Society Open Science, si-a propus sa stabileasca daca exista o limita superioara a duratei de viata a oamenilor. Acesta a fost efectuat de HEC Business School din Montreal. Avand in vedere ca speranta de viata va continua sa creasca de-a lungul anilor, in ciuda coronavirusului si a imbunatatirilor in domeniul sanatatii si al stilului de viata, autorii spun ca studiile sugereaza ca oamenii ar putea ajunge la 130 de ani in acest secol, potrivit DailyMail. Oamenii ar putea trai pana la varsta de 130 de ani in acest secol, au prezis cercetatorii. Cea mai longeviva… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

