Stiri pe aceeasi tema

- Barbații din Romania și femeile din Ucraina beau cel mai mult: 8,2 unitați de alcool, barbații și 4,2 unitați de alcool, femeile - arata un studiu facut de Global Burden of Diseases, un proiect al Universitații Washington, Seattle.Statul va controla, prin Ministerul Finanțelor, cum folosesc…

- Barbații din Romania și femeile din Ucraina beau cel mai mult (8,2 unitați de alcool și, respectiv, 4,2 unitați), arata un studiu efectuat de Global Burden of Diseases, un proiect al Universitații Washington, Seattle, care afirma ca, și ocazional, consumul de alcool este daunator, scrie The Guardian.…

- Barbații din Romania și femeile din Ucraina beau cel mai mult (8,2 unitați de alcool și, respectiv, 4,2 unitați), arata un studiu efectuat de Global Burden of Diseases, un proiect al Universitații Washington, Seattle, care afirma ca, și ocazional, consumul de alcool este daunator, scrie The...

- Potrivit unui studiu publicat de Institutul pentru evaluarea sanatatii din cadrul Universitatii Washington, barbații romani beau cel mai mult alcool din lume. Același studiu indica faptul ca alcoolul este nociv, indiferent de cantitatea consumata.

- Romania a inceput sa importe forța de munca din țarile asiatice pentru turism, industrie, construcții și agricultura, arata un studiu publicat luni de compania de consultanța in resurse umane Smartree, portrivit Mediafax. „Primele inițiative in sensul recrutarii de forța de munca din afara…

- Conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), Romania a exportat, in primele patru luni din 2018, lemn si pluta in suma de 181,9 milioane de euro, o valoare cu 8,6% mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut. Importurile de lemn si pluta s-au cifrat la 97,4…

- Teoria potrivit careia majorarea salariului minim pe economie va duce la cresterea productiei interne s-a dovedit si ea, alaturi de numeroase alte teorii de acest gen ale autoritatilor romane, falsa. Majorarea salariului minim pe economie nu a facut...

- Consumul de alcool in randul tinerilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 19 ani este in crestere, la fel si numarul sarcinilor nedorite in randul adolescentelor, a spus, marti, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Specialistii atrag atentia ca Romania are cea mai tanara bunica din lume, de doar 23 de ani