Studiu: românii sunt prea săraci ca să pună bani de-o parte Doar o foarte mica parte dintre romani iși permit sa mai puna și bani de-o parte. Potrivit unui studiu bancar, majoritatea romanilor iși cheltuie banii de la o luna la alta. Un procent de 66,5% dintre romanii chestionati in cadrul unui sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro declara ca nu au niciun fel de economii, iar dintre cei care eu reusit sa puna bani de-o parte, cei mai multi (77,6%) au economii de-o viata sub 10.000 de euro, conform unui comunicat al bancii remis. Potrivit sursei citate, la polul opus, economii de peste 20.000 de euro reusesc sa aiba… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

