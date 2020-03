Un studiu științific intins pe 16 ani arata ca IQ-ul romanilor a crescut in ultimul deceniu cu trei puncte. Evoluția cognitiva este in ton cu tendințele globale. Am avea creiere mai luminate daca am investi și mai mult in educație, arata cercetarea realizata de Universitațile din Nurnberg și București. Chiar in lipsa investiției in educație și a unei coerențe in sistemul educațional, romanii continua sa-și ”antreneze” creierul Romania se incadreaza in media mondiala a creșterii nivelului de inteligența Generația care a facut școala in comunism, in Romania, e in continuare cel mai bine pregatita…