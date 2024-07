Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a evita efectele negative ale temperaturilor ridicate, 71% dintre romani aleg sa ramana in interior in orele de varf, 67% poarta haine lejere și deschise la culoare, in timp ce 62% consuma multe lichide. Cel mai recent studiu derulat de Reveal Marketing Research și-a propus sa afle mai multe…

- Studiu Reveal Marketing Research Cel mai recent studiu derulat de Reveal Marketing Research și-a propus sa afle mai multe detalii despre impactul caniculei asupra vieții cotidiene a romanilor și sa identifice strategiile pe care aceștia le adopta pentru a se proteja de efectele negative ale temperaturilor…

- Specialiștii ANM au emis prognoza meteo pentru luna iulie. Conform noilor predicții, miezul verii vine cu temperaturi extreme, de pana la 40 de grade, mult mai mari decat normalul pentru aceasta perioada. Care vor fi cele mai afectate zone. Canicula face ravagii in luna iulie Romanii nu scapa de calduri,…

- Gandurile noastre au un impact profund asupra modului in care percepem și traim viața de zi cu zi. De la atitudinea noastra fața de provocari la modul in care interacționam cu ceilalți, gandurile noastre au o influența semnificativa asupra realitații noastre personale. Descopera modul in care gandurile…

- Odihna a devenit un aspect crucial pentru calitatea vieții romanilor, iar un nou studiu dezvaluie schimbarile majore in prioritațile lor. Se intampla schimbari in comportamentele romanilor legate de munca. Se pare ca incepem sa conștientizam tot mai mult importanța unui somn adecvat și sanatos. Un studiu…

- Romanii care aleg sa lucreze in strainatate pot caștiga salarii de pana la 200 de euro pe zi, iar unele locuri de munca au chiar beneficii incluse precum cazare, masa și decontarea transportului. Mulți tineri romani care se confrunta cu lipsa de oportunitați de angajare satisfacatoare in țara iși indreapta…

- Doar o treime dintre romani (34%) sunt fericiti la locul de munca, acestia mentionand ca desfasoara activitati care ii implinesc personal si contribuie la o stare generala de bine, arata rezultatele unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. Anumite grupuri demografice experimenteaza o mai mare…

- Zilele acestea, ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu, a efectuat o vizita in Spania. Acolo s-a intalnit cu romanii care muncesc in aceasta țara. S-a declarat foarte mandra de statutul pe care romanii și l-au caștigat in Regatul Spaniei. „M-am simțit tare bine in mijlocul…