Stiri pe aceeasi tema

- Digitalizarea trebuie sa fie asumata politic cu toate riscurile ei, a afirmat, vineri, presedintele Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR), Florin Pogonaru, care a subliniat necesitatea testarii capabilitatilor si competentelor de educatie digitala ale profesorilor. "Ce am sesizat noi este…

- A inceput numaratoarea inversa pentru Black Friday, este momentul ideal pentru planificarea și optimizarea strategiilor de marketing pentru comerțul online. Vanzarile online au avut o evoluție ascendenta in ultimele luni pe fondul restricțiilor generate de pandemie. Nu putem discuta despre urmatoarea…

- Ritmul de crestere al comertului electronic a accelerat puternic anul acesta pe plan local, in contextul declansarii pandemiei, procesul de achizitie dintr-un magazin online fiind dictat in primul rand de pret si apoi de timpul de livrare, notorietatea retailerului sau de recomandari.Potrivit…

- Șase romani din zece s-ar vaccina impotriva noului coronavirus, daca ar fi un vaccin disponibil, procentaj care plaseaza Romania printre ultimele țari cuprinse intr-un sondaj Ipsos realizat la nivel mondial, in randul a 28 de state de pe toate continentele. Media globala de acceptare a vaccinului este…

- Aproape jumatate (45,5%) dintre cadrele didactice care au apelat la specialiștii Salvați Copiii avertizeaza ca școala online contribuie la adancirea diferențelor socio-economice dintre copii și considera ca asigurarea accesului egal la educație al tuturor elevilor este o provocare majora intampinata…

- "Digitalizarea si robotizarea vor aduce peste 1 milion de locuri noi de munca in Romania pana in 2030, pe fondul schimbarilor fundamentale prin care trece va economia", estimeaza analistii de la Factory 4.0 & Frames. Ei afirma ca peste 10 ani, multe dintre joburile din prezent vor fi disparute, in timp…

- Romanii, pe primul loc in topul cautarilor de mașini second-hand pe o platforma online globala. Ce autoturisme vor sa cumpere Aproximativ 720.000 de vizitatori unici din Romania au generat, in primele opt luni ale anului, 12,8 milioane de afisari pe una dintre platformele globale online pentru vehicule…

- Începând de joi, 24 septembrie, plațile pentru contravaloarea permiselor de conducere realizate de persoanele fizice pot fi achitate online, prin Ghișeul.ro, a anunțat Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR). De asemenea, plațile pentru autorizațiile de circulație provizorie…