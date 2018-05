Stiri pe aceeasi tema

- Plecarea romanilor la studii ori la munca in strainatate si aparenta lor reusita pot ascunde foarte mult stres. Unii se plang ca sufera de depresie si ca terapia in tarile in care traiesc costa foarte mult. De cateva luni, insa, multi romani din strainatate au inceput sa faca psihoterapie pe o platforma…

- Romanii care muncesc in strainatate incep sa caștige mai bine, daca luam in calcul cifrele publicate de Banca Mondiala. Aceștia au trimis in tara aproape 5 miliarde de dolari numai anul trecut. Peste doi la suta din PIB-ul Romaniei, spun analiștii.

- Zeci de mii de tineri au luat cu asalt cluburile de pe litoralul romanesc, in minivacanța de 1 mai. Romanii, dar și strainii au petrecut pana in zori in localurile de fițe de pe malul marii. In cele mai exclusiviste cluburi din Mamaia, cei care și-au permis au spart o adevarata avere, pe o singura […]…

- Frontiera de vest a Romaniei se aglomereaza incet-incet, dupa ce mii de romani prefera sa iși petreaca minivacanța de 1 Mai in strainatate. Deja la Nadlac II și la Borș timpii de așteptare ajung la cateva zeci de minute.

- Romanii sunt naivi si cumpara masini reparate si sudate prin service-uri obscure, doar pentru ca sunt ieftine. Masini dauna totala aduse din Franta, reparate si vandute in Romania. Tara noastra este una dintre putinele piete din Europa unde se inmatriculeaza un numar record de automobile second-hand.…

- In anul 2008, euro de Paste (27 aprilie 2008) era 3,6055 lei, apoi a urcat la 4,2185 in zilele de Pasti din anul urmator (19 aprilie 2009). Dupa aceea, fiecare cotatie de Paste a avut cresteri usoare fata de perioadele similare din anii anteriori, euro evoluand totdeauna peste pragul de 4 lei.…

- Romanii au talent. Andrei Florea are 18 ani, este elv la un liceu din Balș, dar nu a avut niciun trac, in fața celebrilor din juriu, Florin Calinescu, Andra, Mihaela Radulescu și Andi Moisescu! A executat percuție la oale și i-a ieșit foarte bine. Publicul a aplaudat la scena deschisa, iar juriul a…

- Zile libere 2018: Daca pana acum a fost doar la stadiul de propunere, de astazi insa este oficial! Romanii vor primi o inca o zi libera, care va fi de Vinerea Mare. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care ultima zi de vineri inaintea Pastelui devine zi de sarbatoare…