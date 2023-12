Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi romani intentioneaza sa isi petreaca sarbatorile de iarna acasa, in familie si, conform traditiei, vor gati produse specifice, pentru care vor cheltui, in medie, 700 lei, arata datele unui studiu. Gabriela Garjoaba are detalii: Aproape 65% dintre romani spun ca vor sta acasa cu familia…

- Cei mai multi romani (64%) intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna acasa, intr-un cadru restrans al familiei, in timp ce 21% opteaza pentru o celebrare extinsa in familie, iar 11% prefera sa sarbatoreasca acasa, alaturi de prieteni, potrivit unei cercetari realizate de o companie de cercetare…

- Cei mai multi romani (64%) intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna acasa, intr-un cadru restrans al familiei, in timp ce 21% opteaza pentru o celebrare extinsa in familie, iar 11% prefera sa sarbatoreasca acasa, alaturi de prieteni, potrivit unei cercetari realizate de o companie de cercetare…

- Cei mai multi romani (64%) intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna acasa, intr-un cadru restrans al familiei, in timp ce 21% opteaza pentru o celebrare extinsa in familie, iar 11% prefera sa sarbatoreasca acasa, alaturi de prieteni. Potrivit unei cercetari realizate de o companie de cercetare…

- Cei mai multi romani (64%) intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna acasa, intr-un cadru restrans al familiei, in timp ce 21% opteaza pentru o celebrare extinsa in familie, iar 11% prefera sa sarbatoreasca acasa, alaturi de prieteni, potrivit unei cercetari

- Cei mai mulți romani, respectiv 64%, intenționeaza sa-și petreaca sarbatorile de iarna acasa, potrivit unei cercetari recente. Insa, daca ar putea alege orice destinație, 37% dintre romani ar vrea sa celebreze aceste sarbatori intr-o cabana la munte.

- Cați romani intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna acasa sau la cabana cu cei dragi? STUDIU Cați romani intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna acasa sau la cabana cu cei dragi? STUDIU Cei mai multi romani (64%) intentioneaza sa-si petreaca sarbatorile de iarna acasa, intr-un cadru…

- Statisticile arata ca, de la an la an, romanii aloca bugete tot mai mari cand vine vorba despre Sarbatorile de Iarna. Astfel, chiar daca mulți se plang din cauza scumpirilor, nu vor sa renunte la cadouri si la alimentele preferate.