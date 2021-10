Studiu: Românii din mediul urban nu văd educația ca o fiind o temă prioritară când vine vorba de dezvoltarea durabilă Un studiu global, realizat și in Romania, a relevat ca 57% dintre romani sunt afectați de problemele de mediu, iar saracia și foametea sunt principalele probleme atunci cand vine vorba de un viitor sustenabil pentru oameni. Kantar, compania globala lider in oferirea de insight-uri demonstrate și servicii de consultanța de brand și comunicare, a lansat ieri rezultatele pentru Romania din cadrul unui amplu studiu global care exploreaza atitudinile fața de sustenabilitate sau dezvoltare durabila ale consumatorilor și modul in care brandurile trebuie sa raspunda. Principalele concluzii ale studiului:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

